Segunda-feira será de tempo seco em todas as cidades de Santa Catarina

A massa de ar seco e frio que chegou em Santa Catarina durante o final de semana deve permanecer no Estado e influenciar o tempo hoje. De acordo com a previsão da central de meteorologia da RBS, a semana começa com tempo seco e temperaturas amenas em todas as regiões. No decorrer do dia, no entanto, as temperaturas sobem um pouco e alcançam os 24ºC.

No Oeste e Serra, o sol deve dissipar o nevoeiro que predomina esta manhã. Nestas regiões o dia será de tempo seco e céu limpo. Já nas áreas entre o litoral e os Planaltos, segundo a meteorologista Bianca Souza, existe a possibilidade de chuva passageira.

— As temperaturas se aproximam dos 23ºC a 25°C em boa parte do Estado. Nas regiões do Meio-Oeste, Serra e Planalto Norte, a tarde de segunda-feira segue amena, com máximas entre 17°C e 20°C — contou Bianca.

Maré alta



Nesta segunda-feira, 15, também há risco de alagamento por maré alta nas regiões mais baixas do litoral catarinense. São Francisco do Sul, Itajaí, Florianópolis e Imbituba são as cidades mais propícias para a maré astronômica. Dessa vez, o fenômeno será provocado por ventos do quadrante Sul e também pelas ondas altas geradas por um ciclone extratropical em atuação no Rio Grande do Sul e em SC.

