"Segundo semestre deve ser de recuperação", diz Colombo sobre cenário econômico de SC

Positividade 10/05/2017 | 10h44 Atualizada em

O governador Raimundo Colombo demonstrou confiança em uma melhora no cenário econômico de Santa Catarina ao sair de uma reunião com o colegiado pleno na Casa D´Agronômica, na manhã desta quarta-feira. Segundo ele, já há resultados positivos, porém ainda incipientes.

— As coisas começar a melhorar na geração de emprego e na atividade econômica. Você mede isso pelo consumo de energia elétrica. Tudo isso se soma e já cria a expectativa de que o segundo semestre será um período de recuperação. Nós acreditamos nisso — afirmou Colombo.

Durante a manhã, o governo participou do lançamento da segunda edição do Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (Fundam II), que ajudará no repasse a prefeituras do Estado para a realização de obras e compra de equipamentos.

Na terça-feira, o IBGE divulgou que a indústria catarinense teve o primeiro trimestre positivo após quatro quedas consecutivas. O resultado refere-se aos meses de janeiro a março deste ano.

Leia mais

Produção industrial de SC tem primeiro trimestre positivo após quatro quedas

Mercado reduz projeção da inflação e aumenta previsão do PIB para 2017

Desemprego chega a 13,7% e já atinge 14,2 milhões de brasileiros