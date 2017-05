Semana começa com sol e nuvens em Santa Catarina

Previsão do tempo 21/05/2017 | 21h54 Atualizada em

A chuva vai dar uma trégua no próxima semana em Santa Catarina. Depois de dias molhados no Estado, a segunda-feira inicia com sol e nuvens. Quem aparece também é o frio. No amanhecer, da Serra ao Oeste catarinense, haverá temperaturas baixas.

Segundo o meteorologista da RBS SC, Leandro Puchalski, na Serra o termômetro deve ficar entre 2ºC e 4ºC nos pontos mais altos. Essa condição se estende para a terça-feira, quando o frio dará uma aliviada no Oeste e ficará mais concentrado entre a Serra e o Litoral. As temperaturas, ressaltaram Puchalsi, serão de amenas a moderadas.

O meteorologista diz que na quinta-feira haverá um pequeno aquecimento à tarde, com temperaturas entre 26ºC e 28ºC em boa parte do Estado. No final da sexta-feira, no entanto, o termômetro volta a cair com uma forte massa de ar frio que se aproxima de SC.

No sábado o amanhecer será gelado em todas as regiões, próximo do 0ºC na Serra e com geada ampla. Na maior parte de SC, o domingo deverá amanhecer entre 1 e 3ºC e bem abaixo de 10ºC no Litoral. A Epagri/Ciram afirma que a chuva volta ao Estado no sábado e no domingo.

Leia também:

Mais informações da previsão do tempo no blog do Puchalski