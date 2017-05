Semana começa com sol entre nuvens em Santa Catarina

De olho no tempo 08/05/2017 | 06h34 Atualizada em

A segunda-feira será de tempo seco na maioria das cidades de Santa Catarina. De acordo com a central de meteorologia da RBS, somente na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, o dia terá maior presença das nuvens e chance de chuva passageira, sobretudo no período da manhã. No restante do Estado, a umidade do mar não chega e o início da semana registra céu limpo durante todo o dia.

Para hoje, depois de uma manhã com maior nebulosidade, a previsão é de temperatura em elevação. Os termômetros marcam 27°C no Oeste, 25ºC no Norte e 26ºC no Sul e Grande Florianópolis.

Terça-feira

Amanhã, a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul deve começar a baixar as temperaturas e trazer chuva para outras partes de SC. O dia será de predomínio de nuvens, aberturas de sol e pouca instabilidade. Com relação às temperaturas, a máxima pode chegar a 27ºC.



