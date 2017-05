Semana começa com tempo seco e temperaturas baixas em SC

Meteorologia 22/05/2017 | 06h47 Atualizada em

A chegada de uma massa de ar em Santa Catarina diminui a nebulosidade e deixa o tempo mais seco e frio em todas as regiões a partir desta segunda-feira. Com isso, o dia registra pouca nebulosidade e temperaturas amenas em todas as cidades. Por volta das 6h, em Urupema, na Serra catarinense, a temperatura alcançou 0,4ºC, segundo dados da Epagri/Ciram.

Nas demais regiões, os termômetros ficam entre 20ºC e 22°ºC. No Oeste e Norte, há chance de neblina nas primeiras horas do dia e aberturas de sol a partir da tarde. No Litoral, as máximas não passam dos 23ºC.

— Por conta dessas baixas temperaturas o dia começa com nevoeiros em muitas cidades, mas que logo se dissipam a medida que a temperatura for subindo. A segunda-feira terá também a presença do sol entre nuvens, com elas aparecendo um pouco mais entre o Oeste e o Norte — contou a técnica em meteorologia do grupo RBS, Bianca Souza.

Veja as temperaturas mais baixas registradas neste amanhecer

0,4ºC - Urupema

1,4°C - São Joaquim

3,3°C - Bom Jardim da Serra

4,2°C - Campos Novos

4,3°C - Rio Rufino

4,6°C - Urubici

4,9°C - Campo Belo do Sul

5°C - Monte Carlo

Amanhã, terça-feira, o ar seco se afasta do Estado e o frio se concentra entre os Planaltos e o Litoral. Nas demais regiões, a nebulosidade aumenta e há chance de chuva em algumas cidades. As temperaturas permanecem amenas.



