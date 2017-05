Semana termina com nebulosidade e chance de chuva no Oeste e Serra de SC

De olho no tempo 12/05/2017 | 09h05 Atualizada em

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Agência RBS / Agência RBS

A sexta-feira será mais um dia de muitas nuvens em Santa Catarina. O sol aparece apenas em áreas do Norte, Grande Florianópolis e Sul. Já no Oeste e Serra, o dia será de nebulosidade e chance de chuva passageira à tarde.



Com relação às temperaturas, as máximas ficam entre 23ºC e 25°C no Litoral, Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte. Na Serra, o dia ameno e os termômetros não passam dos 20°C.

Sábado com poucas mudanças

Amanhã, o dia deve registrar sol entre nuvens. Devido ao aumento do vento Norte, as temperaturas entram em elevação e as máximas ficam entre 25ºC e 27ºC em boa parte das cidades.

— No final do dia a chuva avança para o Estado. Começa pelo Oeste e Serra e vai para as outras regiões. É importante destacar que, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, há chance de chuva forte e até temporais com rajadas de vento em torno de 60 km/h, sobretudo nas cidades do Oeste — contou a técnica em meteorologia, Bianca Souza.

