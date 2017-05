Semana termina com tempo instável e chuva em Santa Catarina

Meteorologia 19/05/2017 | 06h47 Atualizada em

A instabilidade que chegou em Santa Catarina na tarde de ontem deve permanecer no Estado nos próximos dias. E nesta sexta-feira, a umidade provocada pelo ar frio que vem do litoral faz com que o dia tenha céu bastante encoberto, chance de chuva a qualquer hora e possibilidade de temporais isolados. Em relação aos últimos dias, as temperaturas diminuem um pouco.

À tarde, segundo a técnica em meteorologia da RBS TV, Bianca Souza, as máximas chegam aos 19ºC na Grande Florianópolis e 20ºC no Vale do Itajaí. Dos Planaltos ao Oeste, os termômetros ficam mais amenos e se aproximam dos 18ºC.



— Ao longo da tarde ocorrem períodos de melhoria até com algumas aberturas de sol mais nas cidades do Oeste catarinense — lembrou Bianca.

Nas últimas 24 horas, muitos municípios registraram volumes de chuva acima do esperado para o mês de maio. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemeden), em Guaramirim, no Norte de SC, entre a noite de ontem e madrugada de hoje, 138 milímetros de chuva caíram na cidade.

Confira a lista dos municípios que mais registraram chuva:



138 mm Guaramirim

126 mm Romelândia

120 mm Pomerode

113 mm Maravilha

112 mm Mondaí

110 mm Itapiranga

104 mm São Carlos

101 mm Alpestre



Tempo no sábado

Amanhã, sábado, a instabilidade deve diminuir, mas a umidade segue avançando do mar. Além disso, uma frente fria - sistema de chuva - na altura do Rio Grande do Sul traz a previsão de muitas nuvens, algumas aberturas e chuva isolada em momentos do dia. As temperaturas ficam entre 21ºC e 23ºC em boa parte das cidades.



Recomendações da Defesa Civil SC:

Alagamentos - evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.

Enxurradas - não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo.

Tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo - proteja-se em local abrigado, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados. Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos.



Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.



