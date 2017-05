Senador Paulo Bauer (PSDB) é citado em delação da JBS

Política 22/05/2017 | 17h24 Atualizada em

O senador catarinense Paulo Bauer (PSDB), líder do partido no Senado, é citado na delação premiada de diretores da JBS. Conforme planilha entregue ao Ministério Público Federal (MPF) por Joesley Batista, o tucano teria recebido R$ 100 mil em propina dissimulada de doação oficial para a campanha dele ao Senado em 2010, quando foi eleito.

O nome de Bauer aparece em uma planilha marcada como sendo do "PSDB-Sergio Freitas/Serra" e o pagamento teria ocorrido em 30 de setembro de 2010. De acordo com o jornal O Estado de SP, a JBS manteve duas contas para abastecer e comprar apoios para as principais candidaturas ao Planalto em 2010: Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB). Sergio Fretas era o tesoureiro da campanha presidencial tucana naquele ano.

A prestação de contas de Paulo Bauer em 2010 apresenta uma doação da JBS em 30 de setembro, no valor de R$ 100 mil. A assessoria do senador informou que ainda está se inteirando do teor da planilha antes de se manifestar.

Leia também:



Antonio Gavazzoni deixa a Secretaria da Fazenda de SC



Colombo e cúpula do PSD teriam pedido R$ 17,1 milhões para a Odebrecht



Colombo nega ilegalidade no recebimento de verbas para campanha em 2014



Antonio Gavazzoni, o supersecretário do governo Colombo



"Delator sob pressão vende a mãe", diz Colombo ao falar sobre delação da JBS



Delator da JBS diz que pagou R$ 10 milhões para Colombo; governador nega