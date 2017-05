Serra catarinense registra queda de 14ºC na temperatura entre domingo e segunda

Frio e geada 22/05/2017 | 11h02 Atualizada em

A segunda-feira começou fria em muitas cidades catarinenses, especialmente na Serra e no Meio-Oeste, inclusive com registro de geada em São Joaquim. Mas o que chama a atenção é a queda brusca de temperatura de um dia para o outro. No amanhecer de domingo, os termômetros marcaram entre 12ºC e 16ºC nessas regiões, na segunda, ficaram entre 0,1 ºC e 5ºC, segundo a Epagri/Ciram.

Confira a diferença de temperaturas entre o amanhecer de domingo e segunda:

O meteorologista Leandro Puchalski explica que essa diferença de temperatura se deve por conta da influência de um sistema de alta pressão, isso é, uma massa de ar seco e frio que chegou a SC, ao contrário do fim de semana, que foi marcado por um frente fria, com muitas nuvens, chuva e vento.

Por conta das temperaturas baixas no amanhecer desta segunda-feira, o dia começa com nevoeiros em muitas cidades, mas eles devem se dissipar ao longo da manhã. Durante a tarde, as temperaturas ficam agradáveis, com máximas entre 20 e 22°C na maior parte das cidades. Na Serra, a temperatura não deve passar dos 18°C.

