Sexta vítima de acidente com família em Itapoá tem morte cerebral confirmada

Foto: PMRv SC / Divulgação

A menina de 13 anos que estava no veículo da família no acidente entre um carro e um caminhão na noite de sábado, 14 de maio, teve morte encefálica confirmada na noite de segunda-feira. Ela estava internada na UTI do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville. Agora, os familiares estão verificando as questões burocráticas para doação de órgão da adolescente.



O acidente foi registrado no Km 18 da SC-416. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor do automóvel e pai da menina, Gilson Pedro Mineiro, 39 anos, perdeu o controle do veículo em uma curva. Ele e a esposa, Mariluz Araújo, de 30 anos, morreram no local. No veículo também estavam cinco crianças e adolescentes: quatro filhos do casal e um sobrinho de 16 anos. O adolescente e uma menina de oito anos também morreram antes das equipes de salvamento chegarem. Um menino de dez anos, que foi levado para a UTI do Hospital Infantil, morreu na tarde de segunda-feira.



Agora, há apenas um sobrevivente do acidente: um menino de 12 anos que, por engano, foi levado para o Hospital São José e chegou a ser dado como morto em informações divulgadas até domingo. Isso aconteceu porque, como as vítimas estavam sem documentação, os socorristas avaliaram que, pela estatura, o menino teria pelo menos 14 anos, limite de idade para ser encaminhado para o Hospital Infantil.



O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. A família vivia em Itapoá, onde Mariluz era auxiliar de cozinha em um restaurante no centro da cidade e Gilson era pedreiro. As quatro primeiras vítimas do acidente foram veladas e enterradas nesta segunda-feira, em Laranjeiras do Sul, no Paraná, onde vivem outros familiares.



