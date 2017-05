Show de Bibi Ferreira em Florianópolis é transferido para o dia 24 de junho

Atenção! 11/05/2017 | 10h27

O show de Bibi Ferreira no Teatro Ademir Rosa, no CIC, na Capital, foi adiado porque a cantora está com virose. A apresentação, que seria neste sábado (13), foi transferida para o dia 24 de junho. Quem comprou ingresso pode utilizá-lo para a nova data ou pedir devolução no mesmo canal onde foi adquirido.

Leia o comunicado da produção na íntegra:



Senhoras e Senhores, a atriz Bibi Ferreira acordou muito indisposta no dia de hoje e foi detectado uma virose, impossibilitando não só sua viagem para Florianópolis, como condições possíveis para se apresentar.

Não estamos cancelando a apresentação, mas transferindo para o dia 24 de junho. Pedimos a compreensão de todos e desculpas pelo o ocorrido. Os ingressos ficam validos para a nova data, não sendo necessário sua troca.

Na caso de desejo de devolução dos mesmos, pedimos para procurarem as mesmas fontes onde os ingressos foram adquiridos para entendimento do procedimento de devolução. O prazo para pedido de devolução é dia 9 de junho.

Mais uma vez agradecemos a compreensão de todos.

Assinado: Nilson Raman (empresário Montenegro & Raman) e Orth Produções

Leia mais:

Ex-The Voice, cantora Lilian faz pré-lançamento de seu novo disco em Florianópolis



Ilustrador Samuel Casal imerge no universo da cerâmica e subverte essa tradicional arte ancestral



Novo café do Centro Integrado de Cultura terá palco e programação semanal de shows