Símbolo de Florianópolis, Ponte Hercílio Luz completa 91 anos 

Neste 13 de maio o monumento de mais de 4 mil toneladas, ou apenas Ponte Hercílio Luz para os íntimos, completa 91 anos de sua inauguração. O principal cartão postal de Florianópolis passa por mais uma reforma, que a população espera ser a última, para enfim voltar a receber pedestres que pretende entrar ou sair da Ilha de Santa Catarina. Já são 34 anos de espera, com obras intermináveis. O Governo do Estado promete devolver a ponte Hercílio Luz para a população no segundo semestre de 2018.

Várias tentativas de reforma foram feitas nos mais de 30 anos que a ponte ficou parada, com gastos que ultrapassaram as centenas de milhões de reais. O atual contrato com a empresa portuguesa Empa prevê um investimento de R$ 274 milhões para deixar a ponte em condições de uso. No começo des te ano, uma das fases mais delicadas dessa obra histórica foi realizada com sucesso, a suspensão do vão central para a colocação de molas.

O engenheiro fiscal da obra da Ponte Hercílio Luz, Wenceslau Diotallévy, explica que as equipes trabalham no reforço de todas as fundações para preparar a obra para receber o peso extra da estrutura provisória que vai sustentar as barras de olhal, para que estas barras possam ser trocadas em uma etapa mais adiante.

— Estamos avançando visivelmente na construção da estrutura que fará o suporte temporário das barras de olhal. Todos estão imbuídos da missão de entregar a ponte para a população de Santa Catarina em 2018 — destaca.

A ordem de serviço com a Empa para os trabalhos foi assinada em abril de 2016, com prazo de execução previsto em 30 meses, o que aponta a conclusão das obras no segundo semestre de 2018. Quando reaberta, terá duas vias para receber veículos e espaço para ciclistas e pedestres.



