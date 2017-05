Sistema de monitoramento do canal de acesso ao Porto de Itajaí depende de aval 

Portos 22/05/2017 | 19h14 Atualizada em

Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

Um acordo entre a Praticagem, a Portonave e a APM Terminals, arrendatária do Porto de Itajaí, vai arcar com os custos de um sistema de monitoramento de correntes marítimas, ventos e ondas para auxiliar na tomada de decisões sobre abertura e fechamento do canal de acesso.



Por incrível que pareça, o Complexo Portuário que responde pela segunda maior movimentação de contêineres ainda depende do ¿olhômetro¿ e de informações que vêm dos equipamentos a bordo dos navios para decisões importantes como essa.

Acesso aos portos é fechado novamente nesta segunda



Sem parâmetros seguros, a Praticagem tende a ser mais conservadora na hora de definir se as manobras são viáveis ou não. O uso do equipamento deverá facilitar as avaliações e pode reduzir o tempo de fechamento da barra.O problema é que a assinatura do contrato já está atrasada em uma semana. Isso porque a autoridade portuária (a Superintendência do Porto de Itajaí) ainda não deu aval para a aquisição.