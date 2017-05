Sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense visitam hospital em que ficaram internados

Em Medellín 09/05/2017 | 13h23 Atualizada em

A programação dos sobreviventes do acidente aéreo de 29 de novembro do ano passado começou cedo nesta terça-feira, em Medellín. Após tomarem café no hotel, por volta das 10h (horário local), 12h (Brasília), Alan Ruschel, Neto, Jakson Follmann e Rafael Henzel deixaram o local em direção ao hospital San Vicente Fundación, em Rio Negro, onde chegaram por volta das 10h45min (horário local, 12:45min hora de Brasília).



Eles estavam ansiosos para agradecer aqueles que os ajudaram após a tragédia que tirou a vida de 71 pessoas na Colômbia. Henzel foi o primeiro a entrar no hospital e abraçar um dos médicos.



Alan Ruschel abraça um dos médicos que trabalhou no atendimento às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense Foto: Bruna Bernardes / Agencia RBS

— Muito importante voltar aqui, prometi que voltaria e hoje voltei. Quero agradecer a todos vocês que ajudaram a nos manter vivos. Tive pneumonia e não conseguia pisar. Prometi que voltaria respirando forte e pisando fundo — disse Henzel.



Na chegada ao hospital, os sobreviventes foram recebidos por funcionários, que autorizou apenas a entrada de sete pessoas na parte interna, os quatro que sobreviveram junto com três médicos. Eles visitaram os quartos que ficaram internados após o acidente.

— Não tem coisa melhor do que poder estar aqui para agradecer tudo o que fizeram. Passamos dias difíceis e queria muito dar abraco neles — falou emocionado Alan Ruschel.

Rafael Henzel cumprimenta profissionais que trabalharam no atendimento às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense Foto: Bruna Bernardes / Agencia RBS

Do hospital, Neto, Follmann, Ruschel e Henzel irão para La Unión, local da queda da aeronave. Lá está programada uma cerimônia para entrega de alguns pertences das vítimas, recolhidos pela população local na época do acidente.



Já os atletas que entram em campo nesta quarta-feira participam de um treinamento no estádio Atanasio Girardot, local da partida contra o Atlético Nacional, pela final da Recopa Sul-americana. A bola rola às 21h45min (hora de Brasília).



Leia mais notícias:

Colombianos se mobilizam para devolver pertences saqueados após queda de avião da Chapecoense



Diário de viagem: colombianos se emocionam no reencontro com os sobreviventes da Chapecoense



Chapecoense é recebida com homenagens na Colômbia, antes da final da Recopa Sul-Americana