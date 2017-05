STF divulga conteúdo das delações da JBS; acompanhe

Terremoto em Brasília 19/05/2017 | 09h15 Atualizada em

O conteúdo das delações premiadas dos donos da JBS foi liberado nesta sexta-feira (19) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A documentação foi homologada e teve o sigilo retirado pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava-Jato na Corte, na quinta-feira (18).

Um dos pontos principais revelados foi a gravação de Joesley Batista com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Na conversa, Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para receber R$ 500 mil como propina para resolver um assunto do interesse da JBS.



Acompanhe a cobertura ao vivo:

Leia mais:

Para Janot, áudio mostra que Temer deu anuência para propina a Cunha

ÁUDIO: ouça a íntegra da gravação do diálogo de Temer e dono da JBS

Apesar de negativa de Temer, cresce a pressão por renúncia

Em pronunciamento, nesta quinta, o presidente enfatizou que não deixará o Palácio do Planalto. No Congresso, cresce o movimento em favor do impeachment. Até agora, sete pedidos protocolados na Câmara.

Além disso, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) foram afastados dos mandatos por determinação do STF a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na quinta-feira, eles foram alvo de operação da PF e do MPF.