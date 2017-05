Suspeito de matar a própria mãe no Dia das Mães em São José é preso 

Matricídio 17/05/2017 | 16h09 Atualizada em

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira o homem suspeito de matar a própria mãe a facadas no domingo de Dia das Mães em São José. Marcelo Antonio de Souza, 41 anos, foi encontrado caminhando no bairro Três Riachos, no interior de Biguaçu. Ele estava se escondendo em um campo de futebol na localidade.

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescentes, Mulher e Idoso (DPCAMI), Marcelo assassinou Dulce Cleia de Souza, 60 anos, em Barreiros durante uma discussão de família. O delegado Rodolfo Serafim Cabral, no entanto, não sabe explicar o motivo do crime.

— Foi um crime de fácil solução mas de difícil explicação — conta.

Conforme o delegado, Marcelo estava sob forte efeito de drogas no dia do crime. Ele está em prisão temporária, que por se tratar de crime hediondo é de 30 dias prorrogáveis por mais 30. Após ser interrogado, será levado ao presídio da Agronômica, em Florianópolis. O suspeito tem passagens por ameaça contra mulher e violência doméstica.

No domingo, a polícia havia prendido Neivaldo José Bittencourt, de 52 anos, que é primo de Marcelo. Ele teria auxiliado na fuga do suspeito. O homem, no entanto, já foi liberado.