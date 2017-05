Tartaruga-verde desova na praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú

Litoral Norte 15/05/2017 | 15h33 Atualizada em

Um tartaruga verde desovou 86 ovos na praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, na noite deste domingo, 14. Segundo a prefeitura, o animal, com aproximadamente 1,4 metro e 250 kg, foi visto por moradores da região por volta das 18h. A Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú (Semam) foi acionada e formou uma equipe para isolar e monitorar a área.



Eron Paes e Lima, biólogo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Centro Tamar, explica que na manhã desta segunda-feira os ovos foram localizados, colocados em uma caixa de isopor e transferidos para cerca de 50 metros acima, na mesma praia, já que estavam muito próximos do mar.

— Ela desovou no frio, fora de época, então estamos na torcida para que realmente produza filhotes e tudo ocorra bem. A temperatura vai ser a grande aliada para desenvolver bem esses ovos, mas estamos apreensivos com relação a isso, já que o inverno está começando.

O biólogo explica que a área comum de desova deste animal é do Norte do Rio de Janeiro ao Nordeste do país, onde o clima é quente. Em condições normais, os ovos costumam levar cerca de 60 dias para eclodirem, mas, com o frio, devem levar até 80. A área em que os ovos foram enterrados foi sinalizada e uma placa será colocada local pela Prefeitura.

— A intenção é que a população nos ajude e colabore para que tudo dê certo. Os próprios pescadores da praia nos ajudaram pela manhã a localizar os ovos e se comprometeram a proteger o local. Está todo mundo envolvido, pesquisadores e a comunidade do local — explica Lima.

O local da desova será monitorado e há chance de a tartaruga retornar para uma nova postura em cerca de 15 dias em alguma praia do litoral de SC. Lima orienta que, caso os moradores encontrem o animal marinho, não se aproximem e entrem em contato com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, Polícia Ambiental, Ibama ou Projeto Tamar, para que possam ser tomadas as providências necessárias, como isolamento e identificação do local.

O secretário do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, Luiz Henrique Gevaerd, salientou, por meio da assessoria de comunicação, que o monitoramento será contínuo e a comunidade do local foi instruída a entrar em contato com a Seman (47 3363-7145) ou com a a Guarda Ambiental (153) caso perceba atividades suspeitas.

