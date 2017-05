Taxista encontra R$ 4 mil em veículo e devolve a passageira: "Fiz apenas a minha obrigação"

Consciência limpa 17/05/2017 | 11h23 Atualizada em

Após deixar uma passageira na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o taxista Raul Mazzilli, 21 anos, percebeu que a cliente havia esquecido uma pasta no carro. Dentro dela estavam R$ 4 mil em cheques.

Como o objeto não tinha identificação alguma, o motorista passou no ponto de táxi em que trabalha — no Foro Central, bairro Praia de Belas — comunicando que o levaria até a Central de Atendimento ao Cidadão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Foi lá que, no dia seguinte, a passageira resgatou o dinheiro.

— Acho que a maioria agiria do mesmo modo que eu. Não posso ficar com uma coisa que não é minha. Acho que fiz apenas a minha obrigação — contou Mazzilli.

O taxista, há um ano na profissão, diz que já foram esquecidos outros objetos em seu carro, mas nenhum de grande valor. Conforme o motorista, às vezes há dificuldade de encontrar os donos quando os objetos não têm identificação. Acredita, no entanto, que a maioria age como ele.

Orientação do Sinditáxi

Jefferson Braga de Oliveira, 2º secretário do Sindicato dos Taxistas de Florianópolis e região, recomenda que ao constatar que perdeu um objeto dentro de um táxi, o usuário deve entrar em contato com a Rádio Táxi pelo telefone (48) 3240-6009. Assim, é possível falar com todos os taxistas da região de forma rápida. Ele também comenta que os profissionais são orientados a deixar os objetos encontrados no Sinditáxi ou na Prefeitura de Florianópolis, para que o cliente possa localizar posteriormente.



