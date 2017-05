Técnico do Figueirense deve repetir escalação que venceu o Goiás contra o Náutico

Sequência 19/05/2017 | 13h48 Atualizada em

De olho na segunda vitória consecutiva na série B do Brasileiro, o Figueirense fez nesta sexta-feira o último treinamento antes do duelo com o Náutico, marcado para este sábado, às 16h30min, no Estádio Orlando Scarpelli. Esta será a partida de estreia do Alvinegro diante da torcida na competição nacional. O adversário do Furacão vem de um empate na primeira rodada, 0 a 0 com o América-MG.

Para este confronto, a tendência é que Márcio Goiano mantenha a base do time que venceu o Goiás na estreia do Brasileiro.

- É muito importante dar sequência ao grupo que inicia, até porque dá mais confiança. O resultado em si acaba afirmando isso. O jogo contra o Goiás foi um bom jogo, boa postura, o mais importante desse primeiro jogo na estreia é que foi apenas o primeiro jogo. Sempre falamos que precisamos de alguns jogos para que a equipe se entrose, se conheça mais, isso foi muito importante - disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Tanto atletas, quanto comissão técnica e diretoria contam com uma presença forte da torcida alvinegra no Orlando Scarpelli. O clube inclusive fez uma promoção de ingressos durante a semana para incentivar os torcedores. Goiano sabe que o apoio das arquibancadas é importante para dar confiança ao time ao longo da competição.

- Agora iniciamos uma outra competição, um novo grupo, um novo objetivo, que é voltar à Série A. Sabemos da dificuldade que é, das equipes que vamos enfrentar. Temos agora o Náutico um jogo difícil, mas o mais importante que é ao lado do torcedor. Temos que estar focados. Quando eu cheguei em 2001 foi de forma natural, os torcedores foram vindo para o estádio, e dessa forma que queremos, acostumar o torcedor como acostumamos lá. É viver jogo a jogo. Tenho certeza que o torcedor no fim vai fazer a diferença - completou.

Se manter a mesma formação, o Figueirense deve entrar em campo com: Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida e Iago; Zé Antônio, Dudu Vieira e Jorge Henrique; Robinho, Luidy e Henan.

Confira: Remodelado Figueirense pode fazer a torcida voltar a ter esperança



Figueirense faz promoção de ingressos para estreia no Scarpelli



Leia mais notícias do Figueirense