Técnico do JEC aposta na repetição do time que estreou na Série C para encarar o Volta Redonda

Brasileirão 20/05/2017 | 08h30 Atualizada em

Depois de conquistar um empate fora de casa na estreia, o Joinville parte em busca da primeira vitória na Série C do Brasileiro neste domingo, diante do Volta Redonda-RJ, às 16 horas, na Arena. O técnico Fabinho Santos irá repetir a formação do time que iniciou a partida contra o Ypiranga, na semana passada, em Erechim (RS).



Na avaliação do treinador, a continuidade é algo muito importante para uma equipe que ainda está em formação.



– Acho fundamental repetir o time, ainda mais disputando uma competição como a Série C, que tem uma dinâmica diferente. Vamos fazer isso sempre que der, para ganhar entrosamento – disse Fabinho.



Dos novos contratados que chegaram ao clube nesta semana, o lateral Léo, ex-Novo Hamburgo, é o único que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e poderá ficar no banco de reservas.



Na entrevista coletiva de sexta-feira, Fabinho afirmou estar muito satisfeito com os reforços que chegaram e acredita em uma evolução importante do grupo em termos de qualificação.



– Ganhamos em qualidade e em poder de finalização – resumiu o treinador.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br



Ele ressaltou também que conta com o apoio da torcida para o time crescer na Série C.



– Jogando em casa, precisamos nos impor e ter o apoio da torcida. Mas o Volta Redonda é uma equipe bem organizada, joga em duas linhas de quatro jogadores e merece todo o nosso respeito – destacou.



Questionado sobre a possibilidade de jogar com um campo encharcado, devido às chuvas nos últimos dias, Fabinho disse estar tranquilo.



– Já estamos acostumados com a chuva e isso não vai atrapalhar o nosso jogo.



Volta Redonda tem desfalques

A delegação do Volta Redonda embarcou para Joinville na manhã de sexta-feira com a equipe indefinida. O técnico Felipe Surian tem dúvidas no gol e no meio-campo. Com uma lesão muscular, o goleiro Thiago Leal foi vetado pelo departamento médico e será substituído por Andrey Ventura, que teve o nome publicado no BID da CBF na sexta-feira.



Além de Thiago Leal, outros dois jogadores se lesionaram na partida contra o Macaé na estreia e foram vetados pelo departamento médico do clube: o meia Jorge Luiz e o atacante Luã Lúcio. O primeiro deve ser substituído por Higor Leite, enquanto Felipe Augusto entra na vaga deixada por Luã Lúcio.



Curiosidade

Joinville e Volta Redonda se enfrentaram apenas duas vezes na história. As duas equipes se encontraram na primeira fase da Série B do Brasileiro de 1997, pelo grupo E. No primeiro turno, deu JEC por 2 a 1, no Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, o Ernestão. No segundo turno, o Volta venceu por 2 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.





Ficha técnica

JOINVILLE

Matheus; Buiu, Danrlei, Max e Alex Ruan; Tinga, Renan Teixeira, Thiago Alagoano e Lúcio Flávio; Breno e Eliomar.

Técnico: Fabinho Santos



VOLTA REDONDA

Andrey Ventura; Luiz Gustavo, Luan, Diogo Alves e Cristiano; João Cleriston, Pablo, Higor Leite e Felipe Augusto; Dija Baiano e David Batista.

Técnico: Felipe Surian



Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Luiz Souza Santos Renesto (PR) e Daniel Cotrim de Carvalho (PR).

Horário: 16 horas.

Local: Arena Joinville.