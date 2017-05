Técnicos trabalham para conter vazamento de petróleo em Itapoá, Norte de SC

SC-416 23/05/2017 | 11h52 Atualizada em

Técnicos da Petrobrás tentam, na manhã desta terça-feira, conter um vazamento de petróleo em um duto da que fica às margens da SC-416. O vazamento foi identificado no início da tarde de segunda feira. Técnicos que monitoram o duto notaram uma diferença na pressão dele. Além disso, moradores também sentiram cheiro forte e chamaram os bombeiros.





Segundo informações da RBS TV, a suspeita é de que os ladrões perfuraram o duto para roubar o petróleo, o que causou o vazamento. A maior preocupação dos técnicos é por causa da mancha de óleo, que está se espalhando. O cheiro no local é forte e há risco de contaminação. A região foi isolada e somente os técnicos tem acesso ao local. A Defesa Civil monitora os trabalhos e acredita que o vazamento teria começado debaixo da terra.

Os trabalhos de contenção no local estão sendo realizados por técnicos da Transpetro Foto: Kleber Pizzamiglio / RBS TV



Na tarde desta terça-feira, representantes da FATMA e do IBAMA devem chegar a Itapoá para fazer uma avaliação do solo, mas o coordenador da defesa civil acredita que a área não tenha sido contaminada. Os trabalhos de contenção no local estão sendo realizados por técnicos da Transpetro, subsidiária da Petrobrás e de outras empresas do Paraná.



Caminhões estão retirando o material, como petróleo e água do solo. Técnicos ambientais da empresa também acompanham os trabalhos. O duto onde ocorre vazamento transporta petróleo de São Francisco do Sul para o Paraná.



Ainda não se sabe a quantidade de petróleo que foi furtado, mas o vazamento é considerado de grande proporções.



* Com informações da RBS TV