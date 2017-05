Temer deve fazer pronunciamento neste sábado para se defender, diz jornal

Terremoto no poder 20/05/2017 | 11h32 Atualizada em

Após o discurso de quinta-feira, na qual disse que não iria renunciar, o presidente Michel Temer deve fazer um novo pronunciamento neste sábado. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, ele irá voltar a se defender da acusação de envolvimento em irregularidades, relatadas na delação premiada do empresário Joesley Batista, da JBS.



A decisão de falar novamente à nação, segundo o jornal, foi tomada após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentar denúncia formal contra ele junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para que fosse investigado pelos crimes de corrupção, organização criminosa e obstrução de Justiça. Temer teria consultado seus auxiliares mais próximos, que recomendaram um novo pronunciamento.



Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, dono da JBS, afirmou à Procuradoria-Geral da República que 100% dos "negócios" dele eram tratados diretamente com o presidente Michel Temer. A afirmação foi feita no contexto em que Joesley explicava a conversa que teve com o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) sobre o pagamento de propinas ao grupo do PMDB.



