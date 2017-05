Tênis nacional recebe apoio para formação de ícones da modalidade

Da base ao profissional 16/05/2017 | 13h52 Atualizada em

O tênis brasileiro tende a se fortalecer, e desde suas raízes, os jovens atletas. Na manhã desta terça-feira, uma entrevista coletiva marcou a iniciativa. No Mercado Público de Florianópolis, com a presença do ministro do esporte, Leonardo Picciani, foi entregue o certificado de capacitação de profissionais de primeiro nível, concedido pela Federação Internacional de Tênis (ITF), e também assinado acordo com a Peugeot, que se junta aos Correios, como patrocinadora da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O presidente da ITF, o norte-americano David Haggerty, estaria presente para a entrega do certificado. No entanto, não conseguiu entrar no país. A certificação é resultado do trabalho de alto nível voltado para a formação de instrutores e técnicos da modalidade. O Brasil é o único país da América do Sul que detém o certificado ouro e está entre outros 15 nações do mundo.

Outro ponto importante para a formação de novos profissionais da bolinha advém do patrocínio da montadora Peugeot, que se junta aos Correios no patrocínio da CBT. Com isso, haverá mais recursos para os tenistas profissionais e também para mecanismos voltados ao surgimento de novos atletas da modalidade. A fábrica tem tradição no apoio ao tênis mundial, principalmente em seu país de origem, a França.

— Nosso compromisso é fomentar uma nova geração de tenistas, e também de campeonatos infantis e juvenis no país, além do apoio do time brasileiro de tênis. Esperamos que com isso possam surgir novos atletas de ponta, como foi o Gustavo Kuerten – disse Antoine Gaston-Breton, diretor de marketing da montadora.

O valor do acordo é mantido em sigilo. Porém, o presidente da Confederação Brasileirão de Tênis, Rafael Westrupp, não escondeu que fará diferença. Até pelo histórico da marca com o tênis, ele acredita que mais apoiadores poderão se aliar à CBT no mesmo propósito. É o que espera o tenista 54º do ranking mundial em dublas, André Sá.

André Sá reconhece diferença que apoio à confederação em reflexo aos atletas Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

— Quando iniciei como profissional, não havia apoio algum. Foi de grande ajuda quando os Correios passaram a apoiar. No tênis é complicado pelas viagens e o tempo que se passa fora de casa, o custo que isso causa. Pra mim, fez diferença porque foi criada condição de haver uma equipe técnica. Esses apoios ajudam muito na transição de base para o profissional, um dos grandes desafios em todas as modalidades. Acho que, desta forma, há melhores condições para o surgimento de novos ídolos – apontou o tenista de 40 anos.

Tanto quanto o apoio financeiro, a certificação aparece em boa hora, renovada por mais quatro anos. Vai possibilitar o trabalho de alto nível para preparar os profissionais que irão treinar jovens promessas do tênis nacional.

— Temos cerca de seis mil professores capacitados no país. Isso nos dá uma norte na formação e permite que atletas iniciem ainda na infância a preparação para buscar o alto rendimento e a serem absorvidos pelos programas deste nível que há na confederação – comentou Westrupp.

A coletiva de imprensa ainda contou com a presença do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e o presidente da Federação Catarinense de Tênis, Alexandre Farias, representantes dos Correios entre outras autoridades.



Confira mais notícias do esporte de Santa Catarina.