Terça-feira tem maior presença de nuvens em Santa Catarina

A terça-feira terá o predomínio de nuvens em todas as cidades de Santa Catarina. De acordo com a previsão da central de meteorologia da RBS, haverá chance de chuva a partir da manhã na região do Oeste. Nas demais áreas, o sol aparece em alguns momentos do dia e as temperaturas devem registrar máximas de 23°C à tarde.



Na Serra, por volta das 5h da manhã os termômetros marcavam 2,7°C em Bom Jardim. Já em Urupema, a temperatura era de 6°C, mas por conta do vento gelado a sensação de frio chegou a -3°C. No entanto, com o aquecimento do dia, as máximas nos Planaltos e Serra devem chegar aos 21ºC.

— Como a massa de ar frio está indo para o oceano, a umidade do mar volta a comandar o tempo em parte do Estado — lembrou a técnica em meteorologia, Bianca Souza.

Amanhã, quarta-feira, a condição de baixa pressão irá comandar o tempo e o dia deverá registrar muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Ainda há chance de chuva, mas ela deve ser mal distribuída. Em relação aos termômetros, as temperaturas ficam mais agradáveis e se aproximam dos 22°C na maior parte do Estado. Na quinta-feira, a condição de chuva se afasta para o Rio Grande do Sul e o dia terá maiores aberturas de sol.

