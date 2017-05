"The Voice Kids": inscrições para próxima edição vão até esta terça

Para tentar a sorte 22/05/2017 | 19h08 Atualizada em

Resta pouco tempo para quem quiser se inscrever na próxima edição do The Voice Kids. O reality show da RBS TV, que premiou o gauchinho Thomas Machado em sua edição mais recente, já está recebendo vídeos de crianças entre 9 e 15 anos – mas é importante ficar atento ao prazo: as inscrições só podem ser feitas até esta terça-feira.

A terceira temporada do programa ainda tem sua data de estreia confirmada oficialmente, mas já seleciona seus competidores. Para tentar uma vaga no reality, a criançada tem que enviar um vídeo de até cinco minutos cantando até três músicas.

Além disso, os candidatos devem responder a um questionário no site do programa e enviá-lo junto com o vídeo de inscrição. No site, também há um vídeo com dicas de Thalita Rebouças – como, por exemplo, gravar músicas em estilos diversos, cantar pelo menos uma composição em português e buscar o acompanhamento de um instrumento ou de uma gravação instrumental da música.