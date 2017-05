Tigre apresenta meia para rivalizar com Alex Maranhão por vaga

Reforço 10/05/2017 | 23h13 Atualizada em

Erick Flores chega disposto a encontrar espaço no meio de campo do Carvoeiro

Erick Flores chega disposto a encontrar espaço no meio de campo do Carvoeiro Foto: Fernando Ribeiro / Criciúma EC

Alex Maranhão vai ter de continuar e prolongar em boa fase com a camisa do Criciúma se quiser seguir como titular. Nesta quarta, o clube carvoeiro apresentou reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro que tem condições de atuar no mesmo setor do companheiro que se inspira em Cristiano Ronaldo. Trata-se de Erick Flores, de 28 anos. Ele veio do Boavista, que disputou o último Campeonato Carioca, e avisou que pode fazer outra função em campo.

— Fui contratado como meia, para fazer esta função. Mas no Carioca cheguei a atuar como terceiro volante. Se precisar, eu também faço.Sobre a concorrência, eu acredito que o campeonato é longo, a Série B tem muitos jogos. O time que quer brigar para subir precisa ser forte e qualificado. Vai haver uma competição sadia e tranquila pela vaga — disse.

Erick Flores foi formado na base do Flamengo e chegou a atuar no Avaí em 2012, com passagem discreta. Além destes clubes, o atleta natural do Rio de Janeiro defendeu Ceará, Náutico, Boavista, Duque de Caxias,Itumbiara, Avaí, ABC, São Bernardo, Fortaleza e FK Kukësi (Albânia). A quantidade de clubes o faz sentir à vontade para se intitular um dos experientes do plantel do Tigre.

- Carrego um currículo extenso e tenho ganhado experiência. Um tempo atrás chegava como um novo e agora, conhecendo outras coisas, poderei mostrar minha experiência também aos mais novos – falou.

O Criciúma faz sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro às 16h30 de sábado. O duelo no Heriberto Hülse será contra o Santa Cruz.

Perfil Erick Flores

Nome completo: Erick Flores Bonfim

Data de nascimento: 30/04/1989

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,69 metro.

Clubes: Flamengo, Ceará, Náutico, Boavista, Duque de Caxias, Itumbiara, Avaí, ABC, São Bernardo, Fortaleza e FK Kukësi (Albânia).

