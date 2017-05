Título invicto em 2016 anima o Volta Redonda na Série C deste ano

As nove pedras no caminho do JEC 11/05/2017 | 06h02 Atualizada em

Volta Redonda voltou a trabalhar no Estádio Raulino de Oliveira no começo desta semana Foto: Divulgação / Divulgação

O Volta Redonda entra na Série C cheio de moral pela conquista do título nacional da Série D do ano passado. O clube carioca fez campanha impecável na Quarta Divisão de 2016 – em 16 partidas, somou dez vitórias, seis empates e nenhuma derrota.

O resultado expressivo dá confiança à torcida e à cidade por outra boa jornada na Série C deste ano.

– O Volta Redonda deixou claro, desde o início da temporada, que seu objetivo era fazer uma boa campanha na Série C. O clube acredita, sim, que pode estar na Série B de 2018 – afirma o radialista Sérgio Luiz, da Rádio do Comércio de Barra Mansa AM 1450.

Os motivos para tanto otimismo estão no elenco do Voltaço. O técnico Felipe Surian, responsável por conduzir o time ao título nacional, permanece no comando. Além dele, jogadores que se destacaram na na conquista voltaram ao Estádio Raulino de Oliveira – caso do atacante Dija Baiano e do meia Marcelo.

Apoiado nestas referências e no discurso da diretoria, que trata a competição como prioridade, o Volta Redonda tenta encerrar um jejum que dura quase 20 anos. A última participação na competição aconteceu em 1998.

O único receio em Volta Redonda foram os números do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Pelo que fez em 2016 – quinto colocado no Campeonato Carioca e campeão da Série B – projetava-se uma grande campanha no Estadual. No entanto, não foi isso que aconteceu.

Sétimo colocado, o Volta Redonda esteve longe das decisões da Taça Guanabara e da Taça Rio. E esta classificação final decepcionou a imprensa e a torcida.

– A equipe atuava bem contra os grandes, mas foi mal diante de equipes sem muita expressão, como a Portuguesa-RJ e o Boavista. Isso deixou todos aqui decepcionados – avalia Sérgio Luiz.

Em razão disso, a folha salarial até recebeu um plus para a disputa da Série C. Embora os valores não sejam confirmados, especula-se que o Voltaço esteja investindo cerca de R$ 200 mil por mês na formação da equipe, número alto para os padrões do clube.

Intertemporada em Minas Gerais

O Volta Redonda retornou à cidade no início desta semana. Antes, a equipe passou alguns dias em Ubá, município do interior de Minas Gerais, onde o técnico Felipe Surian comandou uma intertemporada.

O período sem jogos também serviu para a chegada de outras contratações. O goleiro Andrey Ventura, que disputou o Campeonato Paulista da Série A1 pelo São Bento, é um dos reforços. O outro é o atacante Adriano, de 35 anos, vice-artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu.

Mesmo ausentes, os jogadores não chegaram a fazer falta para o time no jogo-treino em Ubá disputado contra o Aymorés. O Voltaço aplicou incríveis 9 a 0, com gols de Alan Cariús (três), Gustavo Moura (dois), Higor Leite (dois), Pedro Rosa e Henrique.

A estreia do time ocorre neste sábado, em casa, diante do Macaé. Na segunda rodada, o desafio será na Arena Joinville, contra o JEC.