Trabalhadores dos Correios decidem manter greve em Santa Catarina

Reunidos em assembleia na tarde de ontem, os funcionários dos Correios de Santa Catarina decidiram manter a greve da categoria por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos e Similares do Estado (SINTECT-SC), a proposta apresentada pela direção foi rejeitada, pois nenhuma das pautas foi atendida. Uma nova reunião entre os grevistas deve acontecer nesta tarde, em Florianópolis, a partir das 13h.

De braços cruzados desde o final de abril, os trabalhadores dos Correios, são contra as ameaças de privatização e planos de demissões em massa que estão anunciados na empresa desde 2015. Além disso, os empregados da estatal reivindicam melhores condições de trabalho, contratação de novos funcionários, mais segurança nas agências, o retorno da entrega diária e o fim da suspensão de férias.

No país, dos 23 sindicatos que se reuniram no fim da tarde de ontem, 21 decidiram encerrar a paralisação. Em SC, com a continuação da greve, os funcionários terão de cumprir a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que obriga a manutenção de no mínimo de 80% do efetivo em cada unidade.

