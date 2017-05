Três alpinistas são encontrados mortos no Everest e um segue desaparecido

Nepal 22/05/2017 | 07h36 Atualizada em

Vista da montanha de Nuptse-Lhotse e do Monte Everest na região de Kumbh, no Nepal Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Três alpinistas morreram no Monte Everest durante o final de semana e um continua desaparecido, de acordo com as autoridades locais. É o balanço mais grave desde a avalanche que deixou 18 mortos, há dois anos.



Nos últimos três dias, mais de 10 alpinistas foram resgatados da maior montanha do planeta, que tem 8.848 metros de altura. As vítimas são o eslovaco Vladamir Strba, o norte-americano Roland Yearwood e um australiano ainda não identificado.

O corpo de Strba foi encontrado no domingo (21), e estava acima dos 8 mil metros de altura, área conhecida como "zona da morte". No mesmo local, também foi encontrado o corpo de Yearwood. A zona une o perigo da falta de oxigênio com a dificuldade da escalada.



Já o alpinista australiano foi encontrada na ladeira do Tibete, segundo a Associação de Montanhismo local. A vítima, de 54 anos, era natural de Queensland e passou mal ao chegar aos 7,5 mil metros. Ele morreu enquanto tentava descer do Everest.

Um quarto alpinista está desaparecido desde sábado (20). O guia nepalês que o acompanhava foi encontrado no acampamento 4, pouco abaixo dos 8 mil metros, com sintomas severos de hipotermia.



Com as três mortes do fim de semana, o balanço da temporada chega a cinco vítimas fatais. No atual período de escalada, mais de 120 alpinistas chegaram ao topo do Everest pelo lado sul e outros 80 pela ladeira do Tibete.

Centenas de pessoas tentam escalar a montanha antes das monções, no início de junho, que marca o fim da curta temporada. O Everest é conhecido pelo clima imprevisível e por fortes ventos e temperaturas extremamente baixas.

