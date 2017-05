Tropas de choque e cavalaria reforçam segurança nos arredores da Justiça Federal em Curitiba

Depoimento de Lula 10/05/2017 | 11h15 Atualizada em

As quadras nos arredores do prédio da Justiça Federal em Curitiba estão sob total monitoramento das tropas da Polícia Militar nesta quarta-feira. Somente profissionais da imprensa e moradores locais têm acesso às ruas mais próximas do fórum. Números do efetivo não são confirmados, mas a mobilização pode ser comparada à da Copa do Mundo, que teve Curitiba como uma das cidades sede.

Informalmente, policiais indicam que pelo menos 600 militares foram deslocados para a região da Justiça Federal. Alguns consideram a operação como de proporções inéditas. Um carro blindado do Choque e tropas da cavalaria estão de prontidão. A todo instante, novas tropas desembarcam de ônibus oficiais e se distribuem em formações táticas. Policiais federais também fazem rondas nos arredores.

Apesar do aparato, o clima na manhã desta quarta-feira seguia tranquilo até por volta das 10h30min na região onde o ex-presidente Lula será interrogado. Não houve qualquer manifestação contrária ou favorável ao ex-presidente.

Enquanto nas imediações do prédio a circulação de moradores locais era tímida e sem concentração de curiosos, militantes do PT e MST se mobilizavam em uma praça da cidade. Lula chegou a Curitiba por volta das 11h. O depoimento está previsto para as 14h. Nesta quarta-feira ele vai ao banco dos réus para responder acusação de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex.



