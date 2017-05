Trump adia decisão sobre Acordo de Paris para depois da cúpula do G7

Aquecimento global 09/05/2017 | 16h43 Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não anunciará a decisão de manter ou retirar o país do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas até depois da cúpula do G7, no final deste mês na Itália, informou a Casa Branca nesta terça-feira (9).

— O presidente esteve se reunindo com sua equipe por um bom tempo para tratar deste assunto, e ele não vai fazer um anúncio sobre o acordo até depois do seu retorno da reunião do G7 — disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

A cúpula do G7 será realizada na cidade italiana de Taormina, em 26 e 27 de maio. A Casa Branca tinha previsto para esta terça-feira uma reunião da equipe que assessora Trump sobre o Acordo de Paris, mas o encontro foi adiado, sem previsão de data.

De acordo com Spicer, Trump "deseja manter suas reuniões com sua equipe, tanto a equipe de desenvolvimento como a de economia, para tomar uma decisão sobre o melhor interesse dos Estados Unidos".

À espera da decisão do presidente, as delegações dos 196 signatários do Acordo de Paris continuam, nesta terça-feira, em Bonn, Alemanha, as discussões sobre a aplicação deste pacto contra o aquecimento do planeta.

Durante sua campanha eleitoral, Trump afirmou que retiraria os Estados Unidos do acordo, mas depois mandou sinais contraditórios sobre o assunto, que divide sua equipe.

*AFP