Trump afirma que tem "direito absoluto" de compartilhar informações com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se defendeu da acusação de repassar informações secretas à Rússia alegando que tem o "direito absoluto" de compartilhar os dados reservados de inteligência.



"Como presidente, quis compartilhar com a Rússia (em um evento aberto da Casa Branca), como é meu direito absoluto, fatos sobre terrorismo e segurança aeronáutica", expressou Trump em uma série de tuítes, nesta terça-feira (16).

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... ¿ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de maio de 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. ¿ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de maio de 2017

Além disso, o presidente norte-americano afirmou que, com a medida, esperava que "Rússia aumentasse de forma importante sua participação na luta contra o EI (Estado Islâmico) e o terrorismo".

Desde a tarde de segunda-feira, Trump se encontra no centro de um escândalo por denúncias de ter repassado a funcionários russos informações de inteligência que eram consideradas de grau máximo de reserva.

Na semana passada, Trump recebeu no Salão Oval o chanceler russo, Serguei Lavrov. De acordo com denúncias de jornais como Washington Post e The New York Times, assim como da rede CNN, o republicano mencionou, durante a conversa, que o EI planejava ataques contra os Estados Unidos utilizando laptops em voos.

Segundo fontes de alto escalão do governo, a informação foi oferecida aos Estados Unidos por um aliado com a condição de não repassá-la a ninguém, nem mesmo a outros países aliados, para não expor a fonte dos dados.

A denúncia contra Trump ocorre em meio ao terremoto político gerado há uma semana pela demissão do diretor do FBI, James Comey, que investigava os contatos entre a Rússia e o comitê de campanha de Trump nas eleições do ano passado.

Reações

Na segunda-feira, em reação à publicação, o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, general Herbert Raymond McMaster, confirmou, na segunda-feira, o repasse de informações à Rússia, mas frisou não "houve revelações sobre operações militares que não sejam de conhecimento público".

O secretário de Estado, Rex Tillerson, também se pronunciou na segunda-feira e disse que Trump e Lavrov "discutiram ampla gama de questões", incluindo esforços conjuntos para conter as ameaças do terrorismo.

Nesta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a questão da suposta divulgação por parte de Trump de segredos do Estado à Rússia não merece ser confirmada ou negada, classificando-a de "nonsense".

— Para nós, isso não é uma questão, é nonsense — disse Peskov. — Não é uma questão que merece ser confirmada ou negada — acrescentou.

*AFP