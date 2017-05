Trump pediu para ex-diretor do FBI parar investigação sobre relação de ex-assessor com a Rússia, diz jornal

Tensão nos EUA 16/05/2017 | 20h07 Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao ex-diretor do FBI James B. Comey para encerrar o inquérito que investiga as ligações entre o ex-assessor de segurança nacional e Michael Flynn e autoridades russas. Comey foi demitido na semana passada após decisão de Trump. As informações são do The New York Times.



O jornal norte-americano cita como fonte um memorando escrito por Comey em uma reunião na Casa Branca após a renúncia de Flynn. O documento faz parte de um levantamento onde o ex-diretor destaca a tentativa de influência do presidente em investigações em andamento.



De acordo com o memorando, Trump alegou que Flynn não fez nada de errado. O presidente pediu que Comey deixasse o caso de lado, afirmando que o ex-assessor "é um bom rapaz".



Um dia antes da reunião descrita no relatório, Flynn foi forçado a sair de seu cargo na Casa Branca devido a preocupações sobre seus contatos com autoridades russas.



De acordo com o Times, o caso "é a evidência mais clara de que o presidente tentou influenciar diretamente em investigação do Departamento de Justiça e do FBI sobre as ligações entre seus assessores e a Rússia".



Por meio de nota, a Casa Branca Informou que Trump nunca pediu o encerramento de investigações.



Na segunda-feira, o jornal The Washington Post noticiou que o presidente dos EUA revelou informação altamente confidencial para o chanceler russo e para o embaixador da Rússia nos Estados Unidos durante uma reunião recente na Casa Branca. A informação fornecida por Trump diz respeito ao grupo Estado Islâmico (EI) e foi comunicada por um aliado dos Estados Unidos que não havia dado autorização a Washington para compartilhá-la com Moscou, detalha o jornal.



