Trump recebe chanceler russo após demissão de diretor do FBI

10/05/2017 | 08h44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta quarta-feira (10) o chanceler russo, Serguei Lavrov, no Salão Oval da Casa Branca. O ministro das Relações Exteriores da Rússia também se reunirá com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, em sua visita a Washington.

Lavrov busca o apoio dos Estados Unidos ao plano de Moscou de estabelecer zonas de segurança na Síria. Os Estados Unidos não integraram o acordo firmado por representantes do governo sírio, Rússia, Irã e Turquia na última quinta-feira (4), em Astanna, capital do Cazaquistão.

Washington recebeu o plano com extrema prudência, manifestando preocupação com o papel do Irã como país avalista.



As reuniões entre a diplomacia russa e norte-americana ocorrerão um dia após Trump demitir o chefe do FBI, James Comey, que era responsável pelas investigações sobre uma possível interferência da Rússia na recente eleição presidencial dos Estados Unidos.

O FBI concluiu que o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou a realização de uma campanha para inclinar a eleição a favor de Trump em detrimento da democrata Hillary Clinton.

