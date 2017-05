agende-se 18/05/2017 | 03h09 Atualizada em

20/5



Abertura

20h - Poemes visuals, da Cia. Jordi Bertran (Espanha)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)

21/5

15h - Poemes visuals, da Cia. Jordi Bertran (Espanha)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)

10h/15h - Mirame un ratito, da Cia. Bet Burgos (Chile)

Onde: Teatro da UFSC - Florianópolis

Quanto: gratuito

22/5

As aventuras do Fusca à Vela Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

16h - As aventuras do Fusca à Vela, do Grupo UEBA Produtos Notáveis (Caxias do Sul/RS)

Onde: Largo da Catedral - Florianópolis

Quanto: gratuito

10h/15h - De trapos y cartón, de Concolorcorvo teatro de animación (Peru)

Onde: Sesc Prainha - Florianópolis

Quanto: gratuito

10h/15h - Um encanto em Nagalândia, da Entreaberta Cia. Teatral (Florianópolis/SC)

Onde: Teatro da UFSC - Florianópolis

Quanto: gratuito

*Após o espetáculo das 10h, haverá conversa com os artistas

15h - Redescobrindo Lautrec, da Cia. Nina Vogel (São Paulo/SP)

Onde: Casarão Born - Biguaçu

Quanto: gratuito

15h - Desde el Azul, do Teatro Hugo & Inês (Peru)

Onde: Siderópolis Clube - Siderópolis

Quanto: gratuito

23/5



15h - Ananse e o baú de histórias, do Coletivo Cênico Sombreiro Andante (Rio de Janeiro/RJ)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: gratuito

20h - Desde el Azul, do Teatro Hugo & Inês (Peru)

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia) - Projeto Oito em ponto

15h/20h - Sopa, da Cachiporra Artes Escênicas (Uruguai)

Onde: Sesc Prainha - Florianópolis

Quanto: gratuito

*Após o espetáculo das 15h, haverá conversa com os artistas

15h - Redescobrindo Lautrec, da Cia. Nina Vogel (São Paulo/SP)

Onde: Siderópolis Clube - Siderópolis

Quanto: gratuito

24/5



10h - Ananse e o baú de histórias, do Coletivo Cênico Sombreiro Andante (Rio de Janeiro/RJ)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: gratuito

15h - Sopa, da Cachiporra Artes Escênicas (Uruguai)

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - Florianópolis

Quanto: gratuito

O Misterioso Sumiço do Boi-de-mamão Foto: Clã de Livres Arteiros / Divulgação

15h - O Misterioso Sumiço do Boi-de-mamão, do Clã de Livres Arteiros (Florianópolis/SC)

Onde: EEB Francisco Tolentino

Quanto: gratuito

15h/20h - Redescobrindo Lautrec, da Cia. Nina Vogel (São Paulo/SP)

Onde: Sesc Prainha - Florianópolis

Quanto: gratuito

*Após o espetáculo das 15h, haverá conversa com os artistas

20h - Sopa, da Cachiporra Artes Escênicas (Uruguai)

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)

25/5



15h - Por que nem todos os dias são dias de sol?, da Artesanal Cia. de Teatro (Rio de Janeiro/RJ)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: gratuito

15h - Ananse e o baú de histórias, do Coletivo Cênico Sombreiro Andante (Rio de Janeiro/RJ)

Onde: Centro de Cultura e Eventos - UFSC - Florianópolis

Quanto: gratuito

*Após o espetáculo, haverá conversa com os artistas

20h - Uma noite com Lautrec, da Cia.Nina Vogel (São Paulo/SP)

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)

20h - Sopa, da Cachiporra Artes Escênicas (Uruguai)

Onde: Teatro da UFSC - Florianópolis

Quanto: gratuito

10h/15h - De trapos y cartón, da Concolorcorvo teatro de animación (Peru)

Onde: Sesc Joinville - Joinville

Quanto: gratuito

26/5



10h/15h - Por que nem todos os dias são dias de sol?, da Artesanal Cia. de Teatro (Rio de Janeiro/RJ)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: gratuito

15h/20h - Vozes do abrigo, da Cia. LAICA (Curitiba/PR)

Onde: Centro de Cultura e eventos - Florianópolis

Quanto: gratuito

*Após o espetáculo das 15h, haverá conversa com os artistas

20h - Uma noite com Lautrec, da Cia.Nina Vogel (São Paulo/SP)

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)

15h - De trapos y cartón, da Concolorcorvo teatro de animación (Peru)

Onde: Teatro Bruno NItz - Balneário Camboriú

Quanto: gratuito

27/5



Blind, de Duda Paiva Company (Holanda) Foto: Patrick Argirakis / Divulgação

Encerramento

20h - Blind, de Duda Paiva Company (Holanda)

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC - Florianópolis

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)