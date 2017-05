Veja a programação da 15ª Semana de Museus em SC

Cultura 15/05/2017 | 13h06 Atualizada em

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) promove de segunda-feira (15) até domingo (21) a 15ª Semana de Museus, em comemoração pelo Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio. Florianópolis, além de Joinville e São Francisco do Sul, no Norte catarinense, são algumas das cidades com programação especial. Confira:





FLORIANÓPOLIS



Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), quinta-feira (18), das 17h às 18h30

23ª edição do Gerações Masc - Museu em movimento, com a participação da Profa. Dra. Sandra Ramalho (UDESC) para uma conversa sobre a vida e obra do artista Carlos Asp.

Museu Histórico de Santa Catarina, quinta-feira, das 14h às 17h

6º Seminário Interno de Museologia e Interdisciplinaridade, com apresentação das pesquisas e produções realizadas pelos acadêmicos em museologia e áreas afins durante estágio no MHSC.

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC (MArquE)

De terça a sexta-feira, das 9h às 20h: Exposição Arqueologia em questão: Percorrendo o litoral catarinense.

Quinta-feira (18), às 19h: Abertura da exposição Rendas de Bilro - Coleção MArquE.

Sexta-feira (19), 15h às 18h: Mesa redonda Outras histórias em Cascaes, com Gelci José Coelho, o Peninha, e a atriz Andrea Rihl.

Sábado (20), 15h às 16h30: Ação Oficina de memórias propõe um encontro entre avós e netos para dividir histórias.

JOINVILLE

Museu Casa Fritz Alt

Exposição Fritz Alt – Universo Criativo, com cinquenta peças criadas pelo escultor alemão. Entre as obras estão pinturas, esculturas, desenhos, além de objetos pessoais e ferramentas de trabalho.

Museu de Arte de Joinville (MAJ), até sábado (20)

Intervenção Revoadas de outono, conversas no jardim: expressões do barro no quintal do MAJ. Exposição com mais de cem peças em cerâmica, relacionadas a elementos da natureza. No encerramento, oficina de modelagem a partir das 10h.

Estação da Memória, quinta-feira (18), às 15h

Encontro com a Memória, evento que vai reunir ex-ferroviários e familiares desses trabalhadores para um bate-papo com Conradini Taggdsell, primeira mulher catarinense formada em engenharia civil, no ano de 1956.



SÃO FRANCISCO DO SUL



Museu Nacional do Mar

Quarta-feira (17), das 13h30 às 14h30: palestra Museus e Inanimidade - Acervo Vivo com o escritor e membro da Academia de Letras e Artes de São Francisco do Sul, Jonatas Rubens Tavares.

Quinta-feira (18), das 16h às 17h: workshop de vivência teatral no Patrimônio Naval, com a atriz Rosane Bonaparte.

Sexta-feira (19), das 16h às 17h: workshop Construindo um barco de madeira (artesanato), com o artesão Ênio Rodrigues.



Leia mais:

Ilustrador Samuel Casal imerge no universo da cerâmica e subverte essa tradicional arte ancestral



Novo café do CIC terá palco e programação semanal de shows

Milton Nascimento fará show em Florianópolis em setembro

Administrador do Masc é finalista do Prêmio Marcantonio Vilaça