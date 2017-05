Veja a programação formativa completa da Parque Gráfico 

Agende-se 17/05/2017 | 03h01 Atualizada em

A segunda edição da Parque Gráfico tem uma programação formativa de 17 cursos e oficinas em parceria com a Faferia. As atividades estão com inscrições abertas e ocorrem no sábado e no domingo, no Museu da Escola Catarinense e na Faferia, no Centro da Capital.

Veja a programação completa:



Sábado (20)

09h30 - 11h30

Oficina Ilustração, Narrativa Visual e Publicações Independentes

com Gabriela Gil

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/ilustracao-narrativa-visual/

09h30 - 12h30

Oficina de Bordado Livre - Módulo I

com Clube do Bordado

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/bordado-livre/

14h - 16h

Livretos Artesanais

com Tiago Imme e Cláudia Iara Vetter

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/livretos-artesanais-reciclagem-criativa/

14h - 17h

Oficina Liquidificador Arteliterário: Criatividade e Narrativas

com João Varella - Lote 42

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/liquidificador-arteliterario/

14h - 19h

Oficina Desenhe Errado

com Rafael Sica

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/oficina-desenhe-errado/

16h30 - 18h

Oficina Carta, Caligrafia, Desenho e Colagem

com Lese Pierre - estúdio hodie

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/carta-caligrafia-desenho-colagem/

19h30 - 21h

Palestra Caligrafia: da Escrita Clássica à Experimentação

com Genilda Araujo

Informações: http://parquegrafico.com/palestra-caligrafia/

Domingo (20)

09h30 - 12h30

Oficina de Bordado Livre - Módulo II

com Clube do Bordado

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/bordado-livre-2/

09h30 - 12h30

Oficina de Encadernação Básica Dançando Lombada

com Pipoca Press

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/dancando-lombada/

14h - 18h

Oficina Introdução à Escrita Gótica

com Genilda Araujo

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/escrita-gotica/

14h - 19h

Oficina Estamparia Manual

com Luiza Normey

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/estamparia-manual/

Programação infantil

Sábado (20)



09h30 - 12h30

Oficina de Papel Marmorizado

com Ana Paula Luz

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/bordado-livre-2/

14h - 15h30

Oficina Lemon Draw

com Lese Pierre - estúdio hodie

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/lemon-draw/

16h - 18h

Oficina Contando Uma Outra História

com Gabriela Gil

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/contando-outra-historia/

Domingo (21)



09h30 - 12h30

Ateliê de Arte e Colagem para Artistas Mirins

com Pati Peccin - Selo Patifaria

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/atelie-artistas-mirins/

14h - 17h

Oficina de Jogos de Tabuleiro

com Aline Maciel, Sig Schaitel, Ju Shiraiwa e Miguel Etges

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/jogos-de-tabuleiro/

17h30 - 18h30

Oficina de Orizomegami

com Roberta Kremer

Informações e inscrições: http://parquegrafico.com/orizomegami/

Agende-se

O quê: Parque Gráfico - Feira de Arte Impressa

Quando: de sexta-feira (19) a domingo (21). Na sexta, das 16h às 19h, no sábado e domingo, das 13h às 19h

Onde: Museu da Escola Catarinense – MESC (Rua Saldanha Marinho, 196, Centro, Florianópolis)

Quanto: A entrada é gratuita. Alguns expositores aceitam cartão, mas a dica é levar dinheiro



