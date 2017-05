Veja os 4 destaques na programação do Festival de Teatro de Chapecó 

Artes Cênicas no Oeste 23/05/2017 | 10h49 Atualizada em

Com destaque para a produção catarinense, o 9º Festival de Teatro de Chapecó segue até o dia 28 de maio com apresentações gratuitas em teatros, centros de eventos e outros espaços públicos da cidade. O evento está dividido em duas categorias, a mostra oficial e a itinerante, e tem espetáculos para o público infantil e adulto.

O festival promove também apresentações de música e debates sobre o fazer teatral. Depois da abertura na última segunda-feira com a peça Caranguejo Overdrive, da Aquela Cia de Teatro, do Rio de Janeiro, o evento segue com montagens de companhias de Curitiba, Itajaí, Santa Maria, Porto Alegre, Florianópolis e Chapecó.

Selecionamos quatro espetáculos imperdíveis da programação:

- Jardim: Um solo poético para Crianças, da Cia Tecer Teatro (Curitiba)

Peça indicada para crianças de 3 a 10 anos, usa o jardim como metáfora da vida, do nascer e do morrer. A poesia conduz o público pela viagem da existência. É um espetáculo que pretende desenhar uma fantasia sobre a existência, contemplando a vida e a passagem do tempo.

A poesia da montagem de Curitiba Foto: Cia Tecer Teatro / Divulgação

- Esse Corpo Meu?, da Téspis Cia de Teatro (Itajaí)

A quebra de paradigmas, a desconstrução do eu e do binômio masculino e feminino, a mercantilização do corpo e a busca pelo perfeito são algumas das temáticas levantadas em Esse Corpo Meu?. A companhia que tem mais de 20 anos de pesquisa mergulha na dramaturgia contemporânea e na discussão sobre a transexualidade.

- Safári Urbano, da Cia de La Curva

espetáculo curto que toca na discussão sobre a espetacularização da degradação humana. Faz parte do repertório de mini espetáculos ambulantes à bordo de uma Kombi. O personagem Hernán Cortez conduz o público ao misterioso mundo dos Nativos Urbanos.



- 23º Debate Público (nome artístico) / Jogo Agora (nome completo), do Erro Grupo de Teatro (Florianópolis)

Trata-se de uma peça ou debate, peça-debate ou debate-peça, dependendo do posicionamento das pessoas em jogo ou de sua preferência de posição, até, nesse jogo de palavras (e representação). A obra é fruto da pesquisa do ERRO, premiada companhia de Florianópolis que trabalha com performance, teatro de rua e intervenção urbana.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

TERÇA-FEIRA, dia 23

10h e 14h

Jardim: Um solo poético para Crianças, da Cia Tecer Teatro (Curitiba) - Infantil

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes



19h15min

Apresentação da Orquestra de Violões do Programa Arte Cidadã

20h

Esse Corpo Meu?, da Téspis Cia de Teatro (Itajaí)

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes



21h30min

Safári Urbano, da Cia de La Curva (Chapecó)

Na saída do Centro de Cultura e Eventos. Limite de cinco pessoas para cada uma das seis sessões

QUARTA-FEIRA, dia 24



9h30min

Esse Corpo Meu?, da Téspis Cia de Teatro (Itajaí)

Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes

Foto: Lote 84 / Divulgação

10h

Cambito Vocacionado, de Daniel Henrique Sagave (Chapecó)

No CEU das Artes



15h30min

Contos da Corte, da Cia de La Curva (Chapecó) - Infantil

Na Praça Coronel Ernesto Bertaso

19h15

Apresentação do Coro da Orquestra Sinfônica de Chapecó



20h

As Margens do Rio de Rosa, da Cia Duavesso (Chapecó)

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes

21h30min

Tomara Que Não Chova, da Téspis Cia de Teatro (Itajaí)

No Palco 2 da Sala Welcy Canals – Centro de Cultura e Eventos



QUINTA-FEIRA, dia 25



9h30min

As Margens do Rio de Rosa, da Cia Duavesso (Chapecó)

Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes

14h

La Perseguida, da Cia VagaMundo (Santa Maria)

No Teatro do SESC



19h15min

Apresentação de Cordas da Orquestra Sinfônica de Chapecó



20h

A Junta Médica, dos Doutores Risonhos (Chapecó)

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes



21h30min

T4, da Cia Muiraquitã (Chapecó)

No Palco 2 da Sala Welcy Canals - Centro de Cultura e Eventos?



SEXTA-FEIRA, dia 26



9h30min e 14h

Barrica Poráguabaixo, da Palhaça Barrica (Chapecó)

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes



19h15min

Apresentação de Sopros da Orquestra Sinfônica de Chapecó



20h

A Mulher do Padeiro, da Cia Evandro Soldatelli (Porto Alegre)

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes



21h30min

Safári Urbano, da Cia de La Curva (Chapecó)

Na saída do Centro de Cultura e Eventos

Foto: Cia de La Curva / Divulgação





00h

T4, da Cia Muiraquitã (Chapecó)

No Palco 2 da Sala Welcy Canals – Centro de Cultura e Eventos



SÁBADO, dia 27



10h

23º Debate Público (nome artístico) / Jogo Agora (nome completo), do Erro Grupo de Teatro (Florianópolis)

No Calçadão



15h30min

23º Debate Público (nome artístico) / Jogo Agora (nome completo), do Erro Grupo de Teatro (Florianópolis)

Na Praça Coronel Ernesto Bertaso



Espetáculo do ERRO Grupo estreou em 2016 em Florianópolis Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

19h15min

Apresentação da Orquestra de Câmara e Coro Universitário da Unochapecó e do Grupo de Dança Street Blast da Escola de Artes de Chapecó



20h

A Mulher do Padeiro, da Cia Evandro Soldatelli (Porto Alegre)

No Teatro Municipal do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes

DOMINGO, dia 28



19h

Carolina's, da Voeverá Cia de Teatro (Chapecó)

No Teatro do SESC





As apresentações são todas gratuitas. Para assistir às montagens realizadas no Centro de Eventos e no Teatro do Sesc, é preciso retirar senhas com uma hora de antecedência.



