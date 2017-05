Vestibular de Inverno da Udesc 2017: consulte o local de provas

Acesso ao ensino superior 23/05/2017 | 09h26 Atualizada em

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) disponibilizou nesta segunda-feira, 22, as páginas para consultas dos locais de prova do Vestibular de Inverno 2017, tanto na modalidade presencial quanto a distância. Nas páginas é possível consultar a cidade, o endereço, o número da sala de cada candidato, entre outras informações.

A data prova para os cursos presenciais está marcada para 4 de junho e ocorrerá em oito cidades catarinenses: Florianópolis, Lages, Laguna, São Bento do Sul, Joinville, Chapecó, Ibirama, Balneário Camboriú.

Já a prova para os cursos a distância será realizada em 28 de maio, nas cidades de Caçador, Criciúma, Joaçaba, Palmitos, Pouso Redondo, São Miguel do Oeste, Videira, Lages, Laguna, São Bento do Sul, Braço do Norte, Canoinhas, Florianópolis, Itapema, Joinville, Palhoça, Palmitos, Balneário Piçarras, Jaraguá do Sul e Palmitos.

Informações detalhadas sobre cada concurso podem ser obtidas nos respectivos editais (presencial e EAD).

Quase 11 mil candidatos disputam vagas

Um total de 8.596 candidatos disputará 1.056 vagas em 35 cursos de graduação presenciais do Vestibular de Inverno 2017. Outros 2.119 candidatos concorrerão a mil vagas em quatro cursos a distância.

Caso o candidato seja aprovado para um curso presencial e para um curso a distância, será preciso escolher um deles na hora da matrícula, pois não é possível ocupar duas vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior, conforme determina a Lei Federal nº 12.089/2009.

Mais informações com a Coordenadoria do Vestibular pelos telefones (48) 3664-8089, 8090, 8091 e 8092, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.



