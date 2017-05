VÍDEO: assista ao pronunciamento de Michel Temer

Política 18/05/2017 | 16h10 Atualizada em

"Não renunciarei", disse Temer durante o pronunciamento desta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto. O discurso foi feito um dia depois da delação do empresário Joesley Batista, controlador do frigorífico JBS.

Assista:





Veja também: