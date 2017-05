VÍDEO: delator da JBS conta como empresa repassou R$ 10 milhões para a campanha de Colombo

Delação da JBS 19/05/2017 | 15h27 Atualizada em

Em seis minutos e quinze segundos, o diretor da JBS Ricardo Saud detalha para representantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) como a empresa repassou R$ 10 milhões para a campanha de reeleição de Raimundo Colombo (PSD) para o governo de Santa Catarina. As conversas começaram em 2013, com foco no pleito de 2014, e estão na delação da JBS sobre pagamentos a políticos para obtenção de favorecimentos.

Veja abaixo o vídeo completo da delação de Saud sobre como o valor foi definido e entregue para o então candidato:

CONTRAPONTOS

O que diz o governador Raimundo Colombo (PSD):

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, contesta com veemência as declarações feitas pelo delator da JBS sobre doações relativas à campanha eleitoral de 2014.Ressalta que a empresa, conforme a legislação eleitoral vigente, fez doações ao diretório nacional do PSD, que repassou para a campanha do partido em SC. A doação feita pela JBS foi dentro da legislação eleitoral de forma oficial na conta bancária do partido e está registrada na prestação de contas apresentada e aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral.



O que diz o secretário da Fazenda do Estado, Antonio Gavazzoni:

Com relação à delação do executivo Ricardo Saud da JBS, o secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni, declara com absoluta certeza e convicção nunca ter tratado de assuntos da Casan com o referido delator ou qualquer outro executivo da JBS. Para Gavazzoni, essa narrativa é absolutamente falsa e surpreendente. O secretário esclarece que foram efetivamente convidados para o jantar na residência do dono da JBS, em São Paulo, a que o delator se refere e que, neste jantar, a empresa ofereceu ajuda de campanha oficial, como consta das declarações eleitorais, mas não houve nenhuma conversa sobre Casan:



— Eles estão mentindo e por isso nunca terão como provar. Se a companhia detinha alguma expectativa sobre esse tema, os fatos falam por si: não houve edital nem venda de nenhuma ação da Casan. Vamos nos inteirar melhor dos detalhes e em seguida tomar os procedimentos cabíveis. A verdade prevalecerá — declarou o secretário.

O que diz Augusto Fretta, diretor-presidente do Angeloni:

A assessoria de imprensa do Supermercado Angeloni desconhecia o conteúdo da delação. Augusto está em deslocamento em um voo, e, por isso, sem contato telefônico.

