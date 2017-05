Vídeo: pescadores de Garopaba comemoram pesca de tainha 

Saragaço 12/05/2017 | 11h24 Atualizada em

Os pescadores de Garopaba, no Sul de Santa Catarina, comemoraram com entusiasmo o lanço de tainha capturado na praia de Siriú na manhã desta sexta-feira. Cerca de mil tainhas foram cercadas e puxadas até a praia por volta das 9h30min. Lucas Luz, morador da região, foi o responsável por registrar a ação.

Apesar da sensação térmica de 15ºC, segundo dados da Epagri/Ciram, os pescadores estavam muito animados, comemorando um dos maiores cercos desde o começo do mês, quando a temporada da tainha começou oficialmente. O peixe será distribuído entre as 25 pessoas que participara do lanço.

Confira o vídeo da comemoração dos pescadores:

Saiba mais sobre a pesca da tainha em Santa Catarina

A oficial da temporada de pesca da tainha começou no dia 1º de maio na modalidade desembarcada ou não motorizada. Até o dia 15 de maio, apenas as canoas de pesca artesanal poderão cercar os cardumes, e, a partir da segunda metade do mês, embarcações motorizadas também estarão aptas a capturar o peixe mais famoso da Ilha.



A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) definiu as regras para a concessão de autorização de pesca complementar de tainha para a safra 2017. O sorteio da frota da modalidade de emalhe será no dia 17 de maio, às 10h. O número máximo de autorizações será de 62 embarcações. Já a modalidade de cerco terá sorteios no no dia 24 de maio, também às 10h

Leia também:

Conheça o trabalho do vigia da pesca de arrastão da tainha



Embarcações para pesca da tainha serão escolhidas por meio de sorteio público



Pescadores artesanais capturam primeiro lanço de tainha da temporada em Palhoça



Encontro de pescadores em Florianópolis marca início da temporada de pesca da tainha