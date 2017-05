VÍDEOS: a íntegra das delações de Mônica Moura e João Santana

Lava-Jato 12/05/2017 | 17h44 Atualizada em

Os vídeos com as delações do casal de marqueteiros Mônica Moura e João Santana tiveram o sigilo retirado pelo relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, nesta sexta-feira. Santana foi responsável pela campanha da chapa Dilma-Temer em 2014.

Veja abaixo a íntegra dos registros em vídeo das delações:

