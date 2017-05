VÍDEOS: confira a íntegra do depoimento de Lula a Moro

Lava-Jato 10/05/2017 | 21h18 Atualizada em

A Justiça Federal de Curitiba divulgou na noite desta quarta-feira (10) os vídeos da íntegra do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro. O encontro de Lula com Moro durou quase cinco horas. O depoimento tratou da acusação de que Lula teria recebido vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e também pelo armazenamento de bens depois que ele deixou a Presidência, entre 2011 e 2016. Neste processo, o primeiro da Lava-Jato em que o petista senta no banco de réus, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Veja abaixo a íntegra do depoimento, dividido em 10 partes:

