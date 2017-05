"Vitória maiúscula", avalia técnico da Chapecoense após triunfo sobre o Lanús

Libertadores 18/05/2017 | 07h21

O técnico Vagner Mancini ressaltou a atuação de seus comandados na vitória da Chapecoense por 2 a 1 sobre o Lanús na noite de quarta-feira, na Argentina. O resultado deixou o Verdão muito perto de uma classificação história na próxima fase da Libertadores. Na terça-feira, às 19h30min, na Arena Condá, a Chape recebe o Zulia, da Venezuela, e depende das próprias pernas para seguir no torneio.

- Quero ressaltar que fizemos um belo jogo, dentro daquilo que era a estratégia montada. Sabíamos que íamos enfrentar uma equipe muito técnica, de qualidade, tínhamos que neutralizar algumas peças do Lanús e fizemos muito bem. A Chape mostrou que evoluiu muito em termos técnicos e táticos, daquela equipe que estreou no ano e na Libertadores. Fizemos um grande jogo, sofremos um empate no final, e a equipe teve forças para virar a partida, vitória maiúscula de uma equipe que soube jogar fora de casa e que leva um resultado importante para dentro de casa - elogiou Mancini.

Sobre a possível escalação irregular de Luiz Otavio, que teria mais dois jogos a cumprir por causa da expulsão contra o Nacional, do Uruguai, Mancini preferiu não comentar e disse que o departamento jurídico do clube é que vai cuidar da questão.

- Sobre a questão do Luiz eu não vou entrar no mérito, que não é da minha área técnica - concluiu o treinador da Chape.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso da Chapecoense é no sábado, contra o Palmeiras. O duelo de verdões ocorre às 19h, em Chapecó.