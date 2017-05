Whirlpool abre inscrições para programa de estágio 2017 

Oportunidade 15/05/2017 | 19h32 Atualizada em

A Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, anuncia a abertura do seu Programa de Estágio 2017, que tem como objetivo atrair, desenvolver e reter jovens profissionais, que atuarão em diferentes áreas e regiões onde a empresa possui unidade — São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville.



As inscrições podem ser feitas até 31 de maio. As vagas são voltadas para estudantes de cursos de bacharelado de áreas como marketing, engenharia, finanças, tecnologia da informação e recursos humanos, a partir do primeiro ano da faculdade, com inglês intermediário, disponibilidade para estagiar em uma das unidades da empresa no Brasil e identificação com os valores da companhia.



Com a proposta de uma avaliação de desempenho anual do estagiário, a companhia disponibiliza uma metodologia pautada no modelo de liderança e utiliza as mesmas ferramentas de feedback que são adotadas com os outros colaboradores.



CONFIRA

Programa de Estágio

Inscrições: até 31/05.

Processo seletivo: Após a inscrição, o candidato passa por atividades online (provas e vídeo entrevista) e uma etapa presencial (entrevista com gestor da área).

Benefícios: bolsa-auxílio compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de vida, vale refeição ou restaurante na unidade, vale transporte ou estacionamento, desconto em produtos e acesso a lojas exclusivas no Compra Certa e brinde natalino.

Site: http://www.whirlpool.com.br/jovenstalentos