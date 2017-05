Yago Dora elimina Fanning e está na semifinal de etapa do WQS no Rio

Surfe 17/05/2017 | 12h49 Atualizada em

Surfista radicado em Florianópolis, Yago Dora virou atração da etapa de Saquarema do WQS, a segunda divisão do surfe mundial. Na manhã desta quarta-feira, ere eliminou o australiano Mick Fanning e garantiu vaga na semifinal da competição no Rio de Janeiro. Seu próximo desafio será contra Adriano de Souza, o Mineirinho, compatriota que atualmente ocupa a quarta colocação no ranking mundial.

Nas baterias das quartas de final, disputadas na manhã desta quarta, Yago deixou para trás Mick Fanning, 19º colocado no ranking e detentor de três títulos mundiais, com 12,44 contra 12,34. Na etapa anterior, Dora também bateu outro nome forte do surfe: o brasileiro Gabriel Medina. Dora fez 15,67 contra 14,83 na bateria em que enfrentou o compatriota que ocupa a 11º lugar no ranking.

Enquanto uma das semifinais opõe dois brasileiros, a outa terá dois australianos. Adrian Buchan (24º) avançou e espera o vencedor de Matt Wilkinson e Owen Wright.



Relembre:Yago Dora, surfista radicado em Floripa, vence campeonato na Austrália