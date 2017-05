Yago Dora para na semi do WCT no Rio, eliminado por Mineirinho

Surfe 17/05/2017 | 13h27 Atualizada em

O conto de fadas de Yago Dora na etapa do WCT do Rio de Janeiro terminou no começo da tarde desta quarta-feira. O surfista paranaense radicado em Santa Catarina, em Florianópolis, parou na semifinal ante um compatriota. Adriano de Souza, o Mineirinho, levou a melhor na bateria e deu ponto final na trajetória do então azarão do mar de Saquerema.

Dora entrou na competição da elite do surfe mundial por meio de convite e estragou a festa dos campeões mundiais. O surfista que mora no Rio Tavares, em Floripa, havia eliminado o norte-americano John John Florence ainda na terceira fase. Na quinta etapa da disputa parou Gabriel Medina. E não ficou nisso: logo depois, nas quartas, foi a vez de deixar Mick Fanning pelo caminho.

Desta forma chegou na semifinal. Porém, a crescente teve fim ao encarar o compatriota Mineirinho. Na bateria que antecedeu a final, perdeu pela pontuação de 17,97 a 11,97. A diferença é atribuída à nota da primeira onda computada a seu favor. Yago recebeu 3,97, enquanto Adriano de Souza faturou 9,57.

Mineirinho vai enfrentar na final um australiano, o vencedor da bateria entre Matt Wilkinson e Adrian Buchan.



