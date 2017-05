Zezé Di Camargo e Luciano fazem show em Florianópolis nesta sexta

Sertanejo 19/05/2017 | 11h55 Atualizada em

Quem é fã de sertanejo certamente já sabe: nesta sexta-feira, em Floripa, tem show de uma das duplas mais consagradas do país. Com a turnê Flores em Vida, Zezé Di Camargo & Luciano voltam à Fields para cantar os grandes sucessos e músicas do último trabalho, Dois Tempos.

Ainda é possível adquirir ingressos, que estão no 4º lote, na bilheteria da casa (até Às 19h) e no site Ingresso Nacional. As últimas mesas do setor "É o amor", em espaço próximo ao palco, com direito à espumante e tábua de frios, podem ser reservadas por telefone.

Com 25 anos de carreira, a dupla tem espaço na história da música sertaneja com clássicos como É o amor, Dois corações e uma história, Será que foi saudade e No dia em que saí de casa. Já consagrados, tiveram o início da carreira transformados em cinema no filme Dois Filhos de Francisco.

Agende-se

Zezé Di Camargo e Luciano

Quando: 19 de maio, com abertura da casa às 23h

Onde: Fields (Av. Paulo Fontes, 1250, Centro, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 80 - à venda na Fields ou online no Ingresso Nacional.

Mais informações pela fan page ou pelo Whatsapp (48) 99628-9314

