6 anos sem Amy Winehouse: relembre os bastidores da passagem da cantora por Florianópolis

Saudades 23/07/2017 | 11h49 Atualizada em

Há seis anos, Amy Winehouse morreu em sua casa em Camden Town, em Londres, meses depois de uma memorável passagem pela Capital catarinense. Em 8 de janeiro de 2011, a cantora aterrissou em Florianópolis para um show que marcou seu retorno aos palcos depois de dois anos de rehab e que viria a ser a última performance substanciosa de sua carreira - as apresentações que vieram em seguida foram confusas, cheias de vaias e polêmicas.



Relembre os momentos da cantora em solo catarinense no especial produzido pelo Diário Catarinense no aniversário de cinco anos de sua morte. O material tem entrevistas com motorista, camareira, produtor, fotógrafo e seguranças que estiveram com a diva na Ilha.

Clique aqui ou na imagem para conferir o especial sobre Amy Winehouse e sua passagem fugaz pela Capital catarinense:

Foto: Arte DC / Agência RBS

